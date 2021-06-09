الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين وينفذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لمنازل المواطنين بالضفة الغربية، منفذة حملة اعتقالات.وعُرف من المعتقلين، القيادي بحماس، نادر صوافطة، المحرر أسيد الخراز، من طوباس، المحرر أسيد اشتية من نابلس، براء حمد، وجد ومنصور طناطرة، من أم صفا شمال رام الله، عبد الكريم زيادة من بيتونيا غرب رام الله، مأمون صباح من رام الله، إسلام نمر من مخيم الأمعري جنوب رام الله، آدم بنات، أحمد أبو شرار من مخيم العروب شمال الخليل، الفتى رياض العمور، من تقوع شرق بيت لحم، وفؤاد الرجبي، ومحمد الرجبي من القدس.