أول تعليق لقصر الإليزيه على محاولة صفع ماكرون

رام الله - دنيا الوطنأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، استمر في مصافحة المواطنين في منطقة لادروم جنوب شرقي فرنسا بعد محاولة أحد المواطنين صفعه، وذلك في أول تعليق على الحادث.وأكد القصر الرئاسي الفرنسي لشبكة (CNN) أن شخصا حاول صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلا: "ليست لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي".وأضاف: "إن مصافحات الرئيس ماكرون استؤنفت مع الحشد، والرحلة مستمرة".ونقلت صحيفة (بوليتيكو)، عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قوله: "الديمقراطية هي نقاش وحوار والتعبير عن الخلافات حق مشروع، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عنفا أو اعتداء لفظيا أو اعتداء جسديا".