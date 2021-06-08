حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما يجري في فلسطين يجب أن يُواكب من كل الأمة وكل من يتحمل المسؤولية الإيمانية تجاه فلسطين ومقدساتها.وصرح نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة (المنار)، اليوم الثلاثاء: "نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يذهب إلى أي خيارات ويهدد بالملف النووي الإيراني كذلك وقد يرتكب حماقة بالقدس.وأفاد أمين عام حزب الله بأنه من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم.وأوضح أنهم يعملون بجد على أن يصلوا إلى معادلة وهي "أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية".وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا: "ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا بالصلاة سويا في المسجد الأقصى".وتابع قائلا: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطمئن كل المحبين أن وضعنا بخير".