عربي

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما يجري في فلسطين يجب أن يُواكب من كل الأمة وكل من يتحمل المسؤولية الإيمانية تجاه فلسطين ومقدساتها.

وصرح نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة (المنار)، اليوم الثلاثاء: "نحن أمام عدو حاقد وأحمق ومأزوم وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يذهب إلى أي خيارات ويهدد بالملف النووي الإيراني كذلك وقد يرتكب حماقة بالقدس.

وأفاد أمين عام حزب الله بأنه من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم.

وأوضح أنهم يعملون بجد على أن يصلوا إلى معادلة وهي "أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية".

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا: "ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا بالصلاة سويا في المسجد الأقصى".

وتابع قائلا: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطمئن كل المحبين أن وضعنا بخير".

أخبار ذات صلة

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نتنياهو: أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هو مخطط لها وبموعدها المحدد

نتنياهو: أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هو مخطط لها وبموعدها المحدد

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يكشف سبب قصف برج الجلاء بغزة

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يكشف سبب قصف برج الجلاء بغزة

دبلوماسيان إسرائيليان سابقان: ما تفعله الحكومة الإسرائيلية بفلسطين نظام فصل عنصري

دبلوماسيان إسرائيليان سابقان: ما تفعله الحكومة الإسرائيلية بفلسطين نظام فصل عنصري

اشتية: 500 ألف جرعة تبرعت بها قطر ستصل قريبا وارتفاع نسبة متلقي المطاعيم لـ30%

اشتية: 500 ألف جرعة تبرعت بها قطر ستصل قريبا وارتفاع نسبة متلقي المطاعيم لـ30%

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع

وكيل &#34;التنمية&#34; ينفي ما نسب إليه من تصريحات بشأن مخصصات الشؤون

وكيل "التنمية" ينفي ما نسب إليه من تصريحات بشأن مخصصات الشؤون

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

منوعات

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

عربي

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%