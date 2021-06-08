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(كابينت) يقرر تأجيل مسيرة الأعلام ليوم 15 يونيو دون تحديد مسارها

(كابينت) يقرر تأجيل مسيرة الأعلام ليوم 15 يونيو دون تحديد مسارها
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (كابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، حول مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنون، والمقرر انطلاقها يوم الخميس بمدينة القدس.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن (كابينت) في بيانه، قرر تأجيل مسيرة الأعلام حتى يوم الثلاثاء المقبل 15 حزيران/ يونيو.

ووفقاً لبيان (كابينت)، فقد قدم كلا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع مقترحا تم المصادقة عليه، يقضي بتأجيل مسيرة الأعلام ليوم الثلاثاء القادم.

وأشار بيان (كابينت) إلى أن مسار المسيرة لم يحدد بعد، وسيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة لاحقاً.

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