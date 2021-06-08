نتنياهو: أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هو مخطط لها وبموعدها المحدد

رام الله - دنيا الوطنقال بيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نحن لا نستسلم لحماس، أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هي مخطط وفي موعدها في ذات الوقت".وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد حذر مسؤولون أمنيون، أثناء مناقشة (كابينت)، من أن مرور المسيرة بباب العمود قد يؤدي إلى تصعيد، ليس فقط من قطاع غزة ولكن أيضًا أحداث عنف في الداخل الفلسطيني المحتل.وأشارت القناة، إلى أن هناك حالة حالة تأهب لاحتمال إقامة مسيرة الأعلام، بسبب تخوف الشرطة من تصعيد جديد في القدس وأماكن أخرى، لافتة إلى أنه تم تجنيد سبع سرايا احتياط من حرس الحدود في بداية الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكان من المفترض عودتهم لبيوتهم هذا الأسبوع، وبالتالي لن يسمح لهم بالعودة على الأقل حتى الأسبوع المقبل بإيعاز من قائد حرس الحدود.