سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يكشف سبب قصف برج الجلاء بغزة
كشف جلعاد إردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي لقصف برج الجلاء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة.
وقال أردان خلال زيارته المقر الرئيسي لوكالة (أسوشيتد برس) في نيويورك، امس: "إن البرج الذي كان يضم مكتب الوكالة في غزة، كانت حركة حماس تستخدمه في محاولة التشويش على منظومة القبة الحديدية"، على حد زعمه.
وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل الجيش الإسرائيلي يستهدف برج الجلاء خلال المعركة الأخيرة في قطاع غزة، الشهر الماضي".
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