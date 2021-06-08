سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يكشف سبب قصف برج الجلاء بغزة



وقال أردان خلال زيارته المقر الرئيسي لوكالة (أسوشيتد برس) في نيويورك، امس: "إن البرج الذي كان يضم مكتب الوكالة في غزة، كانت حركة حماس تستخدمه في محاولة التشويش على منظومة القبة الحديدية"، على حد زعمه.



وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل الجيش الإسرائيلي يستهدف برج الجلاء خلال المعركة الأخيرة في قطاع غزة، الشهر الماضي".









رام الله - دنيا الوطنكشف جلعاد إردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي لقصف برج الجلاء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة.