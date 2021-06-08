وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أمس الاثنين: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلي".وبحسب ما أوردته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قال بلينكين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي خلال شهادته بشأن طلب ميزانية عام 2022 الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وأولويات السياسة الخارجية لوزارة الخارجية: "نحن نعمل مع الإسرائيليين لفهم احتياجاتهم تمامًا والعمل مع الكونجرس".وبشأن طلب إسرائيل مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتجديد مخزون "القبة الحديدية" بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قال بلينكين: إن "هذا الأمر قيد المراجعة النشطة للغاية، ونتطلع إلى العمل معكم للتأكد من حدوث ذلك".ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، كرر بلينكين موقف إدارة بايدن بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي يتم إطلاقها على المستوطنات".