شؤون فلسطينية

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم اليوم منسق الأمم المتحدة
الإنساني والمنسق المقيم ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستنبرغ وبحضور وفد يشمل ممثلة منظمة (يونيسيف)، لوسيا لامي ومسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية السيد نويل تسكوراس وذلك لبحث اضرار قطاع المياه والصرف الصحي التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة،
والية العمل والتدخلات الطارئة المطلوب القيام بها بشكل عاجل، في إطار التعاون والتنسيق مع سلطة المياه لتوحيد الجهود لاصلاح الأضرار العاجلة و القيام بعملية تشغيل المرافق الحيوية للمياه والصرف الصحي على الأرض، حتى لا يعود الوضع الكارثي لقطاع غزة، مؤكدا في هذا السياق على مباشرة سلطة المياه الفورية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لإصلاح الاضرار العاجلة.

كما شدد المهندس غنيم للسيدة هاستينغز على الدور الهام الذي تلعبه منظمات الأمم المتحدة لتوفير وتأمين المواد والمعدات اللازمة، واهمية التدخلات السريعة ذات الطابع الإنساني لتلبيه الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومن أهمها المياه والصرف الصحي خاصة للمواطنين الذين هدمت منازلهم وباتو بلا مأوى.

من جانبها اكدت هاستنبرغ انه جاري العمل مع مختلف المؤسسات والمنظمات التابعة للامم المتحدة لتأمين دخول المواد والمعدات اللازمة لضمان استمرار تشغيل المنشات المائية وتوفير قطع الصيانة والتشغيل اللازمة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء الهباش وشيخ الأزهر حول آخر التطورات التي تشهدها فلسطين

تفاصيل لقاء الهباش وشيخ الأزهر حول آخر التطورات التي تشهدها فلسطين

وكيل &#34;التنمية&#34; ينفي ما نسب إليه من تصريحات بشأن مخصصات الشؤون

وكيل "التنمية" ينفي ما نسب إليه من تصريحات بشأن مخصصات الشؤون

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

مساء اليوم.. &#34;الديمقراطية&#34; تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

مساء اليوم.. "الديمقراطية" تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

&#34;الخارجية&#34;: على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ &#34;QR CODE&#34;

"الخارجية": على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ "QR CODE"

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع

غنيم: توحيد الجهود والتدخل السريع لإصلاح الأضرار الطارئة ضرورة قصوى لإعادة الحياة لسكان القطاع

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

مساء اليوم.. &#34;الديمقراطية&#34; تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

مساء اليوم.. "الديمقراطية" تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

&#34;الخارجية&#34;: على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ &#34;QR CODE&#34;

"الخارجية": على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ "QR CODE"

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

منوعات

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

عربي

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%