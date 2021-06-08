موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم







رام الله - دنيا الوطننظم موقع فلسطين الالكتروني فعالية توعوية اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحماية طائر السمامة في مدرسة تراسنطا في بيت لحم بالتزامن مع احتفال أكثر من 60 دولة في العالم ، بمشاركة طلبة النادي البيئي للتعريف بأهمية الطائر العالمي الذي يتخذ من جدران المدرسة مكانا للتعشيش له.وشملت الفعالية التعريف بالطائر الزائر لفلسطين من خلال الاذاعة المدرسية، لتعزيز الوعي بأهمية حمايته في المنطقة من خلال الادراك بان طائر السمامة يساعد في التخلص من 500 حشرة يوميا كالذباب والبعوض والعناكب مما يقدم خدمات بيئية وصحية للإنسان تغنيه عن استخدام المبيدات الحشرية.وتضمنت الفعالية التي شارك فيها خبير الطيور سائد الشوملي ومشرف النادي البيئي في المدرسة أ. عامر مصلح، زيارة مواقع التعشيش للطائر التي نفذها فريق موقع محميات فلسطين بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.وتطرقت الفعالية إلى القضايا التي تهدد بقاء الطائر وكيفية إنقاذه وما يمكن القيام به للطيور والتأكيد على ان فلسطين تشكل البيت الآمن للطائر أثناء زيارته لها حيث تصل في أواسط شهر شباط قادمة من جنوب افريقيا وتغادر تدريجيا في شهر حزيران ، وقد بدأت فراخه الجديدة بالطيران في هذه الأيام التي أصبحت تشاهد يوميا بشكل كبير .وتعتبر السمامة من الطيور النهارية النشطة خلال اليوم ويبدأ نشاطها من الساعة ٦ صباحا وتأكل وتتزاوج وتنام وهي في الجو ويمكنها البقاء فيه ١٠ أشهر دون ان تلمس الأرض.وتعيش السمامة في مجموعات بشكل دائم، وتتميز ذيلها بأنها تشبه شوكة الطعام، ويفضل الأماكن المفتوحة لتحوم في السماء بدون عراقيل وتتشابه ذكور واناث السمامة بشكل كبير.