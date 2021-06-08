شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع الصليب الأحمر التدخلات العاجلة لمعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم ممثلة بعثة الصليب الأحمر في غزة، كيريم موللر في لقاء خصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لا سيما في ظل العدوان الا خير على قطاع غزة وما نجم عنه من اضرار طالت كافة مناحي البنية التحتية ولا سيما المنشآت المائية والتي تتطلب العمل العاجل والتدخل السريع لمعالجة الاضرار.

وأكد غنيم في بداية اللقاء على الخطوات السريعة التي قامت بها طواقم سلطة المياه والشركاء ذوي العلاقة والتي ساهمت في اصلاح العديد من الخطوط والشبكات لضمان عودة خدمات المياه والصرف الصحي.

واشار الوزير غنيم في هذا الجانب الى اهمية تضافر الجهود والتعاون من قبل الصليب الاحمر للعمل على توفير قطع الغيار والمواسير والوصلات اللازمة والتي تستخدم للتدخلات العاجلة وضمان توفرها في المخازن التي تم تجهيزها سابقا، حيث
تأتي هذه الإجراءات في اطار خطة مواجهة الطوارئ التي تم التوافق عليها بين سلطة المياه والصليب الاحمر والهادفة الى تجهيز قطاع المياه لمواجهة اي اعطال ناجمة عن العدوان الإسرائيلي او حدوث اية كوارث طبيعية.

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