مساء اليوم.. "الديمقراطية" تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

رام الله - دنيا الوطنتنظم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مساء اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية حاشدة وسط مدينة غزة، في «يوم شهيد الجبهة الديمقراطية» واحتفالاً بما حققته كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) والمقاومة من انتصارٍ وصمود على الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة "سيف القدس".وقال مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة وسام زغبر، إن «المسيرة الجماهيرية ستنطلق الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء من أمام مفترق السامر بشارع عمر المختار بمدينة غزة، وسيتقدمها مسير عسكري كبير لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، ستكشف خلاله بعضاً من عتادها العسكري التي استخدمته خلال معركة «سيف القدس».وأوضح زغبر أن المسيرة الجماهيرية والمسير العسكري سينطلقان باتجاه الغرب فى شارع عمر المختار نحو مكان المهرجان على بعد أمتار من انقاض برج الشروق وسط مدينة غزة.‌وبين زغبر أن المهرجان الجماهيري سيتضمن كلمة هامة لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، من العاصمة السورية دمشق، والتي ستحمل عدة رسائل، وسيليها كلمة للناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) أبو خالد.