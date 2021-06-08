الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم









رام الله - دنيا الوطنتستعد كلية العلوم في جامعة القدس لطرح برنامج البكالوريوس في الكيمياء الطبية ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2021/2022، لتكون السباقة إلى تدريسه محليًا وعربيًا، وهو تخصص متعدد المجالات يشمل الكيمياء وعلوم الأحياء والصيدلة، ويأتي ضمن البرامج التمهيدية لدراسة الطب (Pre-Medicine)، إضافة إلى الدراسات العليا في الكيمياء، وعلوم الأحياء، والعلوم الصيدلانية.ويتضمن البرنامج 125 ساعة تدريسية من الممكن اجتيازها في 3 سنوات ونصف في سبعة فصول دراسية جامعية، ستعدّ الطلبة للحصول على قاعدة معرفية شاملة وتدريب مرن في التطبيقات الطبية الكيمياء، باستخدام تقنيات الكيمياء الطبية في البحث لإعداد عقاقير جديدة وتطوير الأدوية وتحضير علاجات تعتمد على المنتجات الطبيعية، ودراسة الأدوية الجديدة للعديد من الأمراض بما في ذلك السرطان، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى في المجالات الطبية والصناعية.وإلى جانب تدريب الطلاب ككيميائيين، سيكتسبون المهارات والمعرفة اللازمة للمهن في الكيمياء الطبية والتكنولوجيا الحيوية، حيث يتعامل برنامج الكيمياء الطبية مع النظريات والتجارب الكيميائية الحديثة ويحتوي على العديد من الموضوعات حول الحياة والصحة، ويشجع الطلاب على التعامل مع العلوم الطبية من وجهة نظر متعددة التخصصات، مما سيمكنهم من الحصول على أساس قوي في الكيمياء والبيولوجيا والعلوم الصيدلانية، تليها مساقات عليا متخصصة في الكيمياء الطبية، كما ويوظف التدريب العملي في المختبر الأجهزة والتقنيات الحديثة التي يتطلبها البرنامج.وينمّي الطالب من خلال دراسته للكيمياء الطبية مهارة البحث عن الأدوية من المصادر الطبيعية بما في ذلك البحرية، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية مخبريًا بمساعدة أجهزة الكمبيوتر والكيمياء المحوسبة لتصميم الأدوية، كما سيتكون لديه قاعدة معرفية شاملة في الأساسيات النظرية للتخصص، مما سيبني منه مفكرًا نقديًا قادرًا على التحليل العلمي والبحث والاكتشاف، باستخدام التصميم التجريبي والمنهجية المناسبة لحل المشكلات من منظور الكيمياء الطبية.ويوفر تخصص الكيمياء الطبية فرص متعددة للعمل في مجال تدريس الكيمياء والأحياء والصحة العامة، صناعة الأدوية، العمل في المنتجات الطبيعية، العمل في مختبرات التحليل الكيميائي والمستحضرات الطبية والطب الشرعي، العمل في الأبحاث العلمية في المجالات المتعلقة، كما يؤهل الطلبة لاستكمال دراسة الطب في الجامعات الأمريكية والكندية بعد اجتياز امتحان MCAT، وتخصصات مختلفة في الدراسات العليا في عدة جامعات حول العالم، مما يمكن غير القادرين على الالتحاق ببرنامج بكالوريوس الطب من دراسته في مراحل متقدمة والتخصص في المجال الطبي المطلوب.وتتميز جامعة القدس بطرحها البرامج العلمية المتقدمة التي تنفرد بها على المستوى المحلي والإقليمي، عبر توفير خيارات متنوعة لطلبتها للدراسة والتخصص في مختلف الحقول الطبية والعلمية، تمكنهم من استثمار طاقاتهم بأفضل المهارات والسبل المعرفية وفق منهجية تعطي الأولوية للبحث والإبداع والابتكار، لتخرج بذلك طواقم طبية قادرة على مواجهة التحديات الوبائية والصحية كافة.