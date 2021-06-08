شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوقفة الإحتجاجية التي نظمها ناشطون في حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، لمنعهم رسو سفينة "Tarragona" التابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية في ميناء "نيوجرسي"، وذلك عقب سلسلة من الإحتجاجات بعد محاولة تهجير أهالي حي الشيخ جراح،  وقصف المدنيين وقتل الأطفال الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، أن هذه الإحتجاجات تأتي في سياق نمو حركة التضامن العالمية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، وخاصة إنتهاك حقوق الإنسان، التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير "هيومن رايتس ووتش" في 27 نيسان 2021، وبعد رفض دولة الإحتلال الإسرائيلية قرار مجلس الحقوق الإنسان في 27 أيار 2021، القاضي بإنشاء لجنة تحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة، أن جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، بحق المدنيين والأطفال، وقصفها بشكل عشوائي للمستشفيات، والهلال الأحمر الفلسطيني، والبنى التحتية، والأبراج السكنية، بل تزداد وحشية عن السابق، ما إستدعى تحرك المجتمع الدولي وتحديدا حركة المقاطعة (BDS).

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النقابات العمالية العالمية إلى إتخاذ خطوات تمنع رسو السفن الإسرائيلية على شواطئها، كونها تحمّل المتفجرات والصواريخ والذخائر التي تقتل بها أطفال غزة، وتقمع المصلين في باحات المسجد الأقصى، وتعتقل من خلالها الصحفيين والناشطين.

أخبار ذات صلة

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

مساء اليوم.. &#34;الديمقراطية&#34; تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

مساء اليوم.. "الديمقراطية" تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

&#34;الخارجية&#34;: على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ &#34;QR CODE&#34;

"الخارجية": على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ "QR CODE"

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لمدانين بتهمة الإيذاء البليغ بالاشتراك

محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لمدانين بتهمة الإيذاء البليغ بالاشتراك

فلسطين: 3 وفيات و311 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 3 وفيات و311 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

موقع محميات فلسطين ينظم فعالية توعوية بـ طائر السمامة العالمي في بيت لحم

مساء اليوم.. &#34;الديمقراطية&#34; تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

مساء اليوم.. "الديمقراطية" تنظم مسيرة جماهيرية يتقدمها مسير عسكري كبير بغزة

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

الأول من نوعه عربياً.. جامعة القدس تطرح برنامج البكالوريوس بالكيمياء الطبية الفصل القادم

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن الاحتجاجات في نيوجرسي الرافضة لرسو سفينة إسرائيلية

&#34;الخارجية&#34;: على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ &#34;QR CODE&#34;

"الخارجية": على الراغبين بالسفر للأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ "QR CODE"

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

"التعليم العالي" تبحث مع مؤسسة التعاون الإيطالي تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لمدانين بتهمة الإيذاء البليغ بالاشتراك

محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لمدانين بتهمة الإيذاء البليغ بالاشتراك

منوعات

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

عربي

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%