شؤون فلسطينية

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة
تعبيرية
أصدرت محكمة بداية خان يونس، صباح يوم الاثنين الموافق 7/6/2021، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (أ. م)، (55 عاماً)، وهو من سكان بلدة القرارة في محافظة خان يونس، وغير معلوم الإقامة حالياً، بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المدان قتل عمداً شقيقه بتاريخ 29/12/2001، وأنه أعد العدة لذلك وهاجمه أثناء تواجده في حانوته حيث سكب عليه مادة مشتعلة وقتله قصداً بعد أن أحدث به إصابات وحروق في معظم الأماكن من جسده أودت بحياته.

وبهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (4) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ(22) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18 مارس 2019.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد.

 وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

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