دولي

إسرائيل: حكومة التغيير تؤدي "تصريح الولاء" الأحد المقبل

إسرائيل: حكومة التغيير تؤدي "تصريح الولاء" الأحد المقبل
بينت ويائير
رام الله - دنيا الوطن
تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، "تصريح الولاء" يوم الأحد القادم المصادف 13 من الشهر الحالي، خلال جلسة خاصة ستعقدها (كنيست).

هذا ما أعلنه رئيس (كنيست)، ياريف ليفين اليوم، كما سيتم خلال هذه الجلسة اختيار رئيس جديد لـ (كنيست) 24.

وفي ضوء اعلان ليفين تلزم الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة وفق القانون بعرض الاتفاقات الائتلافية على الملأ يوم الجمعة القادم، الأمر الذي يمنح (ليكود) متسعا من الوقت لممارسة ضغوط أخرى بهدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعقيبا قال رئيس كتلة (ليكود) البرلمانية، ميكي زوهار، إن وصاية بينت تقدمت على الأيديولوجيا.

وفي غضون ذلك اعلن النائب نير اورباخ، من (يمينا) أنه سيصوت مع تشكيل الحكومة.

وفي حسابه على موقع (فيسبوك)، كتب أورباخ أن القرار الذي اتخذه لم يكن سهلا غير ان الحال يقتضي ان يقوم بذلك. 

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