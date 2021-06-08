شؤون فلسطينية

فلسطين: 3 وفيات و311 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 3 وفيات و311 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، و311 إصابة جديدة، و210 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: بلدة دورا جنوب الخليل (1)، قطاع غزة (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (22)، طوباس (2)، طولكرم (4)، جنين (6)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (273)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3066 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (6)، طولكرم (9)، جنين (16)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (5)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (2)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (150).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود (18) مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم (3) موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 33 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 393,506 بينهم 239,822 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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