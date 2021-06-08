"الأوقاف" تستنكر منع الاحتلال لآلياتها من العمل في أرض الوقف في أريحا

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع آليات الوزارة العاملة في أرض الوقف بمنطقة العوجا في محافظة أريحا والأغوار من العمل، واحتجاز العاملين.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا العمل يأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة في منع كافة الأعمال التنموية الداعمة لفئة الشباب في مجتمعنا الفلسطيني حيث أن هذه الأراضي تم تأجيرها لطلبة جامعة القدس المفتوحة فرع أريحا والبالغ عددهم 70 طالبا.وأكدت الوزارة بأن صلاحيات العمل في أراض وممتلكات الأوقاف تتبع لها، ولا يحق لأي كان بأن يمنعها من العمل.