البرلمان العربي للطفل يواصل استعداداته لعقد الجلسة الثانية (عن بعد)

رام الله - دنيا الوطنأعمال متواصلة يجريها البرلمان العربي للطفل والذي يتخذ من مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة مقرا له في إطار استعدادته التي تمضي على قدم وساق لعقد الجلسة الثانية من أعمال الدورة الثانية للبرلمان والتي من المقرر أن تقام عن بعد بمشاركة أطفال الوطن العربي .ويكثف البرلمان تواصله مع الدول الأعضاء لعقد الجلسة خلال شهر يوليو المقبل لاستكمال موضوعاته وذلك بعد أن جرى التشكيل الجديد لأعضاء البرلمان مع بداية الدورة الحالية من شهر فبراير الماضي.وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الجلسة الثانية ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ وذلك في الفترة من السابع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل .وأوضح أن الجلسة الثانية ستعقد من مساء يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو بمشاركة الدول الأعضاء في البرلمان .وتناول الباروت في قوله بأن التحضيرات تمضي بشكل متواصل مع خلال الدعوات التي وجهت عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مندوبياتها لدعوة أطفالها النواب المعتمدين للمشاركة في الجلسة الثانية حيث من المقرر أن تكون المشاركة عن بعد وذلك لدواعي الاحترازات الحالية والحفاظ على الصحة العامة جراء فيروس كورونا .وأشار بأن الجلسة الثانية سيسبقها عدد من البرامج التأهيلية المصاحبة والتي تنسجم مع سياسات البرلمان التي تسبق انعقاد كل جلسة .