مؤسسة ياسر عرفات تصدر العدد 26 من مجلة أوراق فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مؤسسة ياسر عرفات العدد السادس والعشرين (ربيع 2021) من مجلتها الفصلية "أوراق فلسطينية".وخصصت الافتتاحية لموضوع الانتخابات والقدس، ويتضمن العدد في أوراقه الفلسطينية مقالا بعنوان: كيف انبنى أدب فلسطين في الشتات؟ لفيصل دراج، والانتخابات الفلسطينية، ودراسات لكل من عبد الغني سلامة وعزيز العصا وعليان الهندي وحسام أبو النصر.وأفردت في العدد مساحة واسعة لقراءة في المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات الرابعة، شملت مقالات لنظير مجلي، ومحمد علي طه، ووليد سالم.وفي الأوراق الثقافية كتب أحمد المديني وبديعة زيدان وأثير الصفا ويوسف الشايب وعباس شبلاق، وفي قسم المراجعات والتقارير كتب تحسين يقين.يذكر أن المجلة تُوزع في فلسطين وعدد من الدول العربية، ويمكن الإطلاع على أعدادها كافة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة.