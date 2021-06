دائرة شؤون المفاوضات تصدر نشرة حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة شؤون المفاوضات في منطمة التحرير الفلسطينية اليوم نشرة بعنوان "إنه الفصل العنصري: واقع الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لفلسطين" باللغة الإنجليزية It Is Apartheid: The Reality Of Israel’s Colonial Occupation Of Palestine والذي إنتهى العمل بها في كانون الأول/ديسمبر 2020.وأوضحت الدائرة أن هذه النشرة تقدم تحليلاً مبنياً على مرجعيات القانون الدولي وتقارير دولية مختلفة وقالت: "إن طاقم الدائرة بدأ العمل بهذه النشرة بمبادرة من الدكتور صائب عريقات رحمه الله وإشرافه على جزء كبير منها، وهي تقع في خمسين صفحة تتناول شرحاً وافياً لمفهوم الفصل العنصري وأدواته وتعريفه في أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان والعقاب عليه في الإتفاقات الدولية".وأضافت " يقع هذا الشرح في فصول تحدد أعمال الفصل العنصري في أرض فلسطين المحتلة منذ العام 1967، ونظام إسرائيل في القمع والهيمنة الممنهجة، وكيفية حفاظ إسرائيل على هذا النظام وتطبيقه على الشعب الفلسطيني، وسلسلة الأعمال التوضيحية العنصرية التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من خلال عرض سياسات عنصرية إسرائيلية مختلفة من أبرزها التهجير القسري والاضهاد والقتل العمد والأسر في كل فلسطين المحتلة، والتي تشير إلى عناصر جريمة الفصل العنصري المستمدة من أحكام القانون الدولي ونظام روما الأساسي وإتفاقية الفصل العنصري، إضافة إلى القوانين التمييزية التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، والإعتراف بإسرائيل كنظام فصل عنصري وآثاره، والمسؤولية الدولية الناشئة عن نظامها العنصري".وأكدت الدائرة أن هذه النشرة تهدف إلى رفع الوعي العالمي والتعريف بأعمال إسرائيل العنصرية، وتنسجم مع التقارير الدولية الهامة التي نشرتها مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" مؤخراً والمنظمات الإسرائيلية الحقوقية "بيتسيليم" و"يش دين" وغيرها لكشف وجه إسرائيل العنصري.