الاحتلال يواصل أعمال تجريف جنوب نابلس لصالح التوسع الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أعمال تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، لصالح توسيع مستوطنة (شفوت راحيل).وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس أن جرافات الاحتلال ومستوطنيه شرعت صباح اليوم بعمليات تجريف في أراضي بلدة جالود.ولفت دغلس إلى أن عددا من البلدات في ريف نابلس الجنوبي تشهد أعمال تجريف واسعة، لصالح توسيع 8 مستوطنات وبؤر استيطانية.وبيّن دغلس أن المستوطنات هي: (شيلو)، و(شفوت راحيل)، و(عمحاي) الجديدة، و(احيا)، و(عادي عاد)، و(ايش كودش)، و(هداعت)، و(كيدا).وأوضح أن أعمال التجريف تأتي في إطار توسيع هيكلية المستوطنات، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.