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شؤون فلسطينية

"التنمية" توقف إحدى الحضانات برام الله عن العمل مؤقتا وتشكيل لجنة تحقيق

"التنمية" توقف إحدى الحضانات برام الله عن العمل مؤقتا وتشكيل لجنة تحقيق
رام الله - دنيا الوطن
باشرت وزارة التنمية الاجتماعية، إجراءاتها القانونية مع إحدى الحضانات بمحافظة رام الله والبيرة، وذلك بعد ورود شكوى وصور تفيد بأن الحضانة غير ملتزمة بالشروط والمعايير التي منحت الترخيص على أساسها.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل متخصص قام صباح اليوم الثلاثاء بزيارة الحضانة للتحقق من التجاوزات ومدى صحتها، وبعد التأكد من صحة الشكوى قامت الوزارة على الفور بإيقاف الحضانة عن العمل مؤقتا حرصاً على سلامة الأطفال، وتشكيل لجنة تحقيق لوضع حد للتجاوزات حسب القانون، ولتصويب أوضاعها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم  تداول أي صور للأطفال والحضانة لأنها تمس الحق في الخصوصية وتسيء لكرامة الأطفال وذويهم، وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الحضانة وأصحابها، ولن تسمح لأي تجاوز من شأنه أن يعرض الأطفال للخطر وفق احكام وبنود لائحة تنظيم دور الحضانة رقم (11) لسنة 2011.

وأضافت الوزارة أنها ستكثف الرقابة والزيارات الميدانية للحضانات المرخصة، لضمان توفر كافة معايير الصحة والسلامة العامة داخل الحضانات  ولن تتهاون مع أية حضانة تتجاوز القانون .

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