بعد اقتحام واسع.. إصابات بين صفوف الأسرى في قسم (7) في سجن "مجدو"

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير ووفقًا لمعلومات أولية أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفذت يوم أمس اقتحام واسع لقسم (7) في سجن "مجدو"، خلاله أطلقت الرصاص المطاطي على الأسرى، واستخدمت كافة أشكال الغاز داخل غرف الأسرى، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونقلت عددًا منهم إلى زنازين العزل الإنفراديّ.وبعد زيارة أجرتها عائلات الأسرى من القدس اليوم إلى سجن "مجدو" أكدت أن مجموعة من أبنائها الذين خرجوا للزيارة يعانون من آثار واضحة للضرب والاعتداء الهمجي الذي تعرضوا له.وأضاف نادي الأسير، أن هذا الاقتحام من بين مجموعة من الاقتحامات هي الأعنف منذ عشر سنوات حيث صعّدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عملية القمع والاقتحامات، والتي تُشكل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم.