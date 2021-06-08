عربي

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة
العنوز ومصعب الدعجة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستفرج خلال الساعات القادمة عن المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، وسيتم تسليم كلا الشابين للسلطات الأردنية.

وبينت الهيئة أنه خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، قررت ما تسمى "محكمة الناصرة المركزية" إلغاء لائحة الاتهام الموجه ضدهما.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16  أيار/مايو الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ ما يسمى بأعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

هبوط أول طائرة في أحدث مطار مصري

هبوط أول طائرة في أحدث مطار مصري

أبو الغيط: نحذر من مساعي إشعال الموقف في القدس

أبو الغيط: نحذر من مساعي إشعال الموقف في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(العربية الفلسطينية): دعوات الجمعيات الاستيطانية صب الزيت على النار

(العربية الفلسطينية): دعوات الجمعيات الاستيطانية صب الزيت على النار

بعد اقتحام واسع.. إصابات بين صفوف الأسرى في قسم (7) في سجن &#34;مجدو&#34;

بعد اقتحام واسع.. إصابات بين صفوف الأسرى في قسم (7) في سجن "مجدو"

بلدية غزة تعلن تواصل حملة التسهيلات المالية حتى نهاية الشهر الحالي

بلدية غزة تعلن تواصل حملة التسهيلات المالية حتى نهاية الشهر الحالي

الاحتلال يشق طريقًا استيطانية جديدة في بلدة حزما شرق القدس

الاحتلال يشق طريقًا استيطانية جديدة في بلدة حزما شرق القدس

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

(حماس): تصريحات بلينكن تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه

(حماس): تصريحات بلينكن تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

منوعات

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

عربي

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%