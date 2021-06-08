"الديمقراطية": المعادلة التي ثبتها شعبنا بمقاومته في معركة سيف القدس لن يسمح بتغييرها

رام الله - دنيا الوطنشدد مسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر، أن إلغاء حكومة الاحتلال ما يسمى مسيرة الأعلام في القدس، رضوخ إسرائيلي لتهديدات شعبنا ومقاومته الباسلة التي أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتدنيس قطعان المستوطنين للقدس العاصمة.وأكد زغبر أن "سيف القدس" التي شرعته فصائل المقاومة لا زال مشرعاً ولن يدخل غمده إلا برحيل المستوطنين وكنس الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 بعاصمتها القدس وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.وأضاف زغبر أن "المعادلة التي ثبتتها المقاومة في معركة سيف القدس لن تسمح بتغييرها"، ودعا الوسطاء لوقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بوقف استفزازات المستوطنين وجرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح وسلوان، وجرائم القتل بدم بارد واعتداءات المستوطنين في الضفة الفلسطينية، وإنهاء الحصار والإغلاق لقطاع غزة.