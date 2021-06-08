كورونا عالميا: 3 ملايين و753 ألف وفاة و174 مليونا و400 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 753 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 174 مليونا وما يقارب من 400 ألف اصابة، تعافى منهم 157 مليونا ونحو 948 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 312 ألف و260 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,902 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من انتشار الفيروس بين مواطنيها لكنها بدأت منذ ايام قليلة تسجل حصيلة وفيات واصابات بوتيرة اقل عن الفترة الماضية، وبدأت في تخفيف الاجراءات المفروضة في بعض المناطق، وسجلت (2,115 وفاة)، والبرازيل (1,119 وفاة)، والأرجنتين (732 وفاة)، وكولومبيا (535 وفاة)، وروسيا (330 وفاة)، فيما حلت اميركا في المركز السادس عالمياً مسجلة (312 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (87,345 إصابة)، والبرازيل (38,750 إصابة)، والأرجنتين (22,195 إصابة)، وكولومبيا (21,949 إصابة)، واميركا التي عادت الى القائمة الخماسية عالمياً مسجلة (12,283 إصابة).وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (612,701 وفاة)، والبرازيل (474,614 وفاة)، والهند (351,344 وفاة)، والمكسيك (228,838 وفاة)، وبيرو (186,757 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,227,237 إصابة)، والهند (28,996,949 إصابة)، والبرازيل (16,985,812 إصابة)،وفرنسا (5,713,917 إصابة)، وتركيا (5,293,627 إصابة).