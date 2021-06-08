بينهم ممثل حماس.. المحكمة المختصة في السعودية تعقد جلسة للمعتقلين الفلسطينيين اليوم

رام الله - دنيا الوطنتعقد المحكمة المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، جلسة بعد طول انقطاع للمعتقلين الفلسطينيين في المملكة، منهم ممثل حركة حماس في المملكة الدكتور محمد الخضري.ودعا القيادي في الحركة، رأفت مرة، السلطات السعودية إلى الإفراج العاجل عن الخضري، وجميع المعتقلين الفلسطينيين.وقال مرة اليوم الثلاثاء، إن استمرار اعتقال الخضري وإخوانه ظلم كبير وإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وللعلاقة الفلسطينية السعودية، حسب ما نقل موقع (حماس) الرسمي.وأضاف: "أننا ندعو قيادة المملكة لاتخاذ قرار جريء ومسؤول بطي هذه الصفحة والإنهاء الفوري لهذه المحاكمة وإعادة المعتقلين إلى عائلاتهم، خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبها المعتقلون".وأشار إلى تعرض الدكتور الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة طوال أكثر من عامين، ويجب وضع حد لهذا الظلم ولمعاناة الأسر.