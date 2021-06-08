قطاع غزة: حالتا وفاة 273 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، إجراء 1330 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وذكرت أن 150 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) تعافت، فيما تم الإعلان عن حالتي وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 111072 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4216 حالة، وإجمالي المتعافين 105826 حالة.ووصل إجمالي الوفيات 1030 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.وما يتعلق التطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 204200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 43723 شخصاً