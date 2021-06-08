مجدلاني يكشف سبب حضور حسين الشيخ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير



وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "عادةً الرئيس يدعو أي من المسؤولين لتقديم تقارير عن بعض الاتصالات أو أوضاع محددة. اليوم حسين الشيخ دعاهُ الرئيس وقدّم تقريراً عن بعض الاتصالات الدولية التي أجراها، وأيضاً فيما يتعلق بملف الإعمار".



ونفى مجدلاني، أن يكون الشيخ، قد كُلِّف بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مبيِّناً أن ذلك يتم بالانتخاب من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني.



وشدد على أنه لا يجوز أن يُكلف أي أحد بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دون أن يُنتخب.

خاص لدنيا الوطنكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، الليلة، النقاب عن سبب حضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، لاجتماع اللجنة التنفيذية، الذي انعقد مساء الاثنين.