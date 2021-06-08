عاجل

  • "الصحة" بغزة: حالتا وفاة و273 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 150 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

(حماس): تصريحات بلينكن تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه

(حماس): تصريحات بلينكن تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي أعطى فيها الضوء الأخضر للعدو الصهيوني للاستمرار في عدوانه على شعبنا، بالحديث عن حقه في الدفاع عن نفسه، فهل قتل النساء والأطفال وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس، والعدوان على المسجد الأقصى، والاعتداء على الصحفيين وكسر أيديهم دفاعًا عن النفس؟"

وأكدت في بيان صحفي، أصدرته اليوم الثلاثاء، ووصل "دنيا الوطن" على أن المحتل ليس له حق الدفاع عن النفس، بل واجبه حسب القانون الدولي هو أن ينهي احتلاله لأرضنا ويوقف عدوانه على شعبنا، مستنكرة الاستمرار في دعم الاحتلال عسكريا وتزويده بكل أصناف الأسلحة المتقدمة، ما يجعل الولايات المتحدة مشاركة مباشرة في العدوان على شعبنا.

وتابعت: "كنا نتطلّع أن يوجه السيد بلينكن رسائله في الاتجاه الصحيح، فيذكر العدو الصهيوني بصرامة ووضوح بواجباته في القانون الدولي، وضرورة احترام هذه الواجبات والالتزام بها، بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأصيلة".

وأضافت حماس: "تأملنا أن يكون السيد بلينكن وإدارته الجديدة تعلموا الدرس من الفشل الذريع الذي منيت به السياسة الأمريكية في تدخلها في ملف الصراع الإسرائيلي- العربي لعقود، بسبب انحيازهم الأعمى للموقف الصهيوني، وكذلك الفشل في محاولات إقصاء الحركة وقوى شعبنا الحية منذ عام 2006، برفض نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة، وفرض الحصار على شعبنا في غزة".

وشددت في بيانها، على أن حركة حماس حركة مقاومة وطنية فلسطينية، منتخبة ديموقراطيا، تمارس حقها المشروع في القانون الدولي بمقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ليس إرهابا، وإنما الاحتلال هو الإرهاب بعينه.

وأوضحت أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة سببها الأساس الاحتلال والحصار الصهيوني المدعوم أمريكيا.

وختمت الحركة بيانها، بالقول: "أخيرًا نؤكد للسيد بلينكن وإدارته، إذا كانوا جادين في تحقيق الاستقرار والرفاه في المنطقة؛ فعليهم احترام إرادة شعبنا الحرة، والالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة إلى دياره التي هجر منها".

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: حالتا وفاة 273 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالتا وفاة 273 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني يكشف سبب حضور حسين الشيخ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

مجدلاني يكشف سبب حضور حسين الشيخ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا ويفتش منازل في الخليل

الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا ويفتش منازل في الخليل

بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة

بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

حنا عيسى: قرار 181 يرسي الأساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا ويفتش منازل في الخليل

الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا ويفتش منازل في الخليل

بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة

بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة

حزب الشعب يؤكد على ضرورة تكثيف وتصعـيد المقاومة الشعبية حـتـى تحقـيق أهـدافها الـمباشرة والعامة

حزب الشعب يؤكد على ضرورة تكثيف وتصعـيد المقاومة الشعبية حـتـى تحقـيق أهـدافها الـمباشرة والعامة

مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

منوعات

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد كيف خطفت ديانا كرزون أنظار الجميع بجمالها في الحمل

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد حلا الترك بسبب أغنيتها الجديدة

عربي

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع