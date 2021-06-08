مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء الاثنين، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، خلال فعاليات "الإرباك الليلي" المتواصلة.وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها الشبان ضد المستوطنين المتواجدين في البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.وذكرت المصادر، بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.