الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، لصالح توسيع مستوطنة "شفوت راحيل".وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، ان عددا من البلدات في ريف نابلس الجنوبي تشهد أعمال تجريف واسعة، لصالح توسيع 8 مستوطنات وبؤر استيطانية وهي: "شيلو"، و"شفوت راحيل"، و"عمحاي" الجديدة، و"احيا"، و"عادي عاد"، و"ايش كودش"، و"هداعت، و"كيدا"، في اطار توسيع هكيلية كل منها، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.وأضاف، انه منذ يومين وتجري اعمال تجريف في مستوطنة "شفوت راحيل" في اراضي تابعة لبلدة جالود، في حوض رقم (13) موقع الخفافيش؛ من اجل تهيئة الأرض، لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.