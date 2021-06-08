بعد قضائه أكثر من 20 عاماً.. الاحتلال يطلق سراح الأسير الأردني أبو جابر

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت قبل قليل عن الأسير العربي الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً) ، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد قضائه أكثر من 20 عاماً داخل سجون الاحتلال.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى التي تصادفت في ذات السنة، وحكم عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال، وهو من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان.