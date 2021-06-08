الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا ويفتش منازل في الخليل

رام الله - دنيا الوطناستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا وفتشت عددا من المنازل في الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفتشت منزل الأسير المحرر نبيل يوسف المسالمة، وسلّمته بلاغا، لمراجعة مخابراتها.وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عوا، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومدخل مخيم الفوار جنوبا، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركة مرورهم.