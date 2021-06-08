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بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة

بجولة شملت المناطق التي استهدفها العدوان.. غنيم: ما نشهده على الأرض مأساة إنسانية كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم الى قطاع غزة، في
جولة تستهدف الاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بقطاع المياه نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير.

واستهل الجولة بتفقد الأوضاع في محطة الضخ الرئيسية
وأحواض الصرف الصحي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونتيجة لاستهداف الخطوط الناقلة من محطة الضخ الرئيسية الى محطة المعالجة المركزية شرق جباليا تم إعادة تحويل مياه الصرف الصحي إلى الاحواض مجددا، والتي كانت قبل تجفيفها من قبل سلطة المياه تهدد حياة اكثر من عشرة الاف مواطن
بالغرق بمياه الصرف الصحي.

و سارعت سلطة المياه فور وقف العدوان الى العمل على اصلاح الاضرار ليعود ضخ المياه العادمة من المحطة كالسابق حفاظا على حياة المواطنين .

كما اشتملت جولة الوزير غنيم الاطلاع على الاضرار التي لحقت بمضخة الصرف الصحي في منطقة السيفا نتيجة استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأدت إلى تدميرها بشكل كامل، وبالتالي تجميع المياه العادمة في المنطقة المجاورة.

كما توجه الوزير خلال جولته الى محطة عامر التي تم تحويل مياه الصرف الصحي منها الى شاطئ البحر في منطقة السودانية الاخر الذي تسبب بمكرهة صحية وأثر بشكل كبير على النشاط السياحي وخاصة في فصل الصيف بسبب تلوث مياه البحر
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس سلطة المياه تعليماته للطواقم المختصة للإسراع في عمليات الإصلاح والصيانة لإعادة تشغيل محطة الصرف الصحي في بيت لاهيا ووقف تدفق المياه العادمة الى البحر.

كما اشتملت جولة رئيس سلطة المياه في قطاع غزة، زيارة المناطق السكنية المستهدفة في بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة حيث التقى عدد من الشخصيات وأهالي الضحايا، واطلع على الدمار الذي أصاب المنطقة المستهدفة.


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