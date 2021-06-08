الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم بينهم أسير محرر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد رؤوف أبو يابس (22 عاما)، وقصي عدلي حمامرة (22 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وعلي محمد مصلح (48 عاما)، وأحمد عزات أبو دية (23 عاما)، والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة (33 عاما)، جميعهم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وأضاف المصدر، أنه خلال اقتحام مخيم الدهيشة اندلعت مواجهان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يبلغ عن إصابات.