مستوطنون يجرفون حياً تاريخياً قرب المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعات من المستوطنين، الاثنين، على تجريف حي تاريخي قرب المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد مدير الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن، بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، شرعوا بتجريف ما مساحته 400 متر مربع في حوش قفيشة وشريف، الذي قطنته بالإضافة للعائلتين المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو سنينة، قرب المسجد الإبراهيمي.وبحسب جحشن فان تلك الممارسات تأتي في سياق عمليات التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بالبلدة القديمة.وطالب جحشن، المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال، بانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وآثاره وتراثه.