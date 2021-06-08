سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبر

رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، بضغط من بلدية الاحتلال، بدعوى البناء دون ترخيص.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت الشاب مهند بشير على هدم منزله في "حي بشير" بالمكبر، بعد إمهاله حتى اليوم لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم جرافات الاحتلال بذلك وعليه دفع "ثمن الهدم" لطواقم البلدية وآلياتها بقيمة 60 ألف شيكل.وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، ويعيش فيه 5 أفراد بينهم 3 أطفال.