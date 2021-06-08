ادلشتاين يخطط للانقلاب على نتنياهو في الليكود

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين عن رغبته في التنافس على رئاسة حزب الليكود، وخلال محادثات مغلقة مع قياديين في الحركة قال ادلشتاين انه يجب استبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قيادة الحزب.ووفق هيثة البث (مكان) فقد اجتمع ادلشتاين خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في الليكود بهدف الحصول على دعمهم لخطوته هذه.وفي سياق متصل، اتفقت الكتل البرلمانية في الحكومة الجديدة على سن قانون يمنع ممن تولى رئاسة الحكومة لمدة ثماني سنوات من الترشح للانتخابات للكنيست خلال فترة تصل الى اربع سنوات، هذا ما افادت به قناة (كان) ونفته مصادر في حزب يمينا، مشيرة الى ان هذا الاقتراح قد طرح الا انه لم تتم الموافقة عليه.كما تقرر توسيع ما يسمى بالقانون النرويجي الذي يسمح باستقالة وزراء ونواب وزراء من الكنيست، لافساح المجال امام اخرين في احزابهم من تبوّء مقاعد في المجلس التشريعي.