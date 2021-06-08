دولي

الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة بينت- لابيد

الكنيست يحدد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة بينت- لابيد
رام الله - دنيا الوطن
تصوّت الكنيست على منح الثقة للحكومة الجديدة في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين.

ووفق هيئة البث الرسمية (مكان) فقد صادق حزب العمل باغلبية ساحقة على انضمام الحزب الى الائتلاف الحكومي المتبلور.

 وقالت رئيسة الحزب ميراف ميخائيليان: إن مؤتمر الحزب صادق باغلبية 97% على الدور الهام الذي يلعبه الحزب في تشكيل حكومة التغيير التي ستنهي فترة حكم نتنياهو واستبداله بحكومة عادلة.

 وافيد ان النائب نير اورباخ من يمينا الذي تردد في دعم الائتلاف الحكومي سيتولى على ما يبدو منصب وزير الاستيطان بينما ستتولى النائبة عيديت سيلمان منصب رئيس الكتل الائتلافية في الكنيست.

اما حزب يش عتيد وهو الحزب الاكبر في الائتلاف ستسند اليه بالاضافة الى منصب رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يئير لابيد 6 حقائب وزارية وهي الطاقة والسياحة والرفاه الاجتماعي والاستخبارات والاقتصاد والمساواة الاجتماعية كما سيتم تنصيب ميكي ليفي رئيسا للكنيست.

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