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شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة  السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-16 30-20 30-18 بيت لحم 28-16 30-20 30-18
رام الله والبيرة 26-15 29-19 29-17 طولكرم 30-19 32-20 32-20
نابلس 29-17 31-21 31-19 قلقيلية 30-19 32-20 32-20
جنين 31-18 33-22 33-20 سلفيت 28-16 30-20 30-18
طوباس 32-19 34-23 34-21 روابي 29-17 31-21 31-19
الخليل 27-15 29-19 29-17 غزه 29-20 31-22 31-21
أريحا 37-23 40-25 40-24 خانيونس 29-20 31-22 31-21
الأغوار الشمالية 35-22 38-23 38-22 رفح 30-19 31-21 32-20

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