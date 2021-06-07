لأول مرة.. التلفزيون المصري يبث (صباح الخير يا مصر) من أمام برج الشروق بغزة

وصل، مساء اليوم الإثنين، وفد إعلامي مصري، يضم ثمانية صحفيين من التلفزيون المصري الرسمي، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.





وسيبث التلفزيون المصري، حلقة من برنامجه الصباحي (صباح الخير يا مصر)، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، ﻷول مرة، يوم الأربعاء المقبل، من أمام برج الشروق المدمر، وسط مدينة غزة.





كما سيمكث الوفد عدة أيام في القطاع، لإجراء عدد من اللقاءات الصحفية وانتاج البرامج الصحفية المسجلة والمباشرة، من داخل قطاع غزة.





يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت عدد من الأبراج السكنية والتي تضم مكاتب إعلامية ودولية في غزة.





رام الله - دنيا الوطن