شؤون فلسطينية

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: وقف إطلاق النار في غزة "هش"

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: وقف إطلاق النار في غزة "هش"
رام الله - دنيا الوطن
أكد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية "هش".

وقال وينسلاند، عبر موقع (تويتر): "إنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب"، مطالباً بضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة، يوم 21 أيار/ مايو الماضي، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، برعاية مصرية بعد 11 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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