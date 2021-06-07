مباشر | لقاء مع رئيس الوزراء محمد اشتية

شؤون فلسطينية

اليابان تمول عمليات إزالة الركام في قطاع غزة بثلاثة ملايين دولار

اليابان تمول عمليات إزالة الركام في قطاع غزة بثلاثة ملايين دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة اليابانية عن تمويل بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عملية حصر الاضرار وإزالة الركام الذي نتج عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وسيُمكن هذا الدعم البرنامج من إزالة ما يزيد على 40% من الركام أي حوالي 110 ألف طن وخلق 11 ألف يوم عمل في القطاع على مدى ستة أشهر.

وفي تصريح صادر عن الحكومة اليابانية، قالت: إن اليابان "ستستمر في لعب دور فعال بما فيه توفير المساعدة العاجلة ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع. ولقد تعهدت اليابان بتمويل طارئ يبلغ 10 مليون دولار لدعم الماعدات الانسانية وإعادة الاعمار من خلال توفير المساعدات الغذائية وإزالة الركام ودعم قطاع المياه والصرف الصحي بالإضافة الى الرعاية الصحية والطبية بما فيها اجراءات الوقاية ضد كوفيد-19، وسيتم تنفيذ المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأونروا، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضافت: "أن عملية إزالة الركام ستُمكن السكان من تسهيل وصولهم للخدمات الأساسية وتقليل خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط ما سيقلل من تهديد المخلفات غير المنفجرة وبقايا الحرب".

وتابعت: "خلال تنفيذ المشروع، سيتم إزالة المنشئات السكنية والعامة والتجارية والصناعية التي تدمرت بشكل كلي أو بليغ غير قابل للسكن وتشكل خطرا على السكان بالإضافة الى إزالة الركام من الشوارع والأماكن العامة. وسيتم فيما بعد نقل الركام بشكل آمن الى مكب خاص وأماكن محددة لطحن الركام واعادة تدويره واستخدامه في مشاريع اعادة تأهيل الطرق".

من جهته، رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبادرة الحكومة اليابانية لتكون أول الممولين المساهمين بمبلغ 2.8 مليون دولار من أصل 6.1 مليون دولار تم رصدهم لإتمام عملية إزالة الركام.

وقالت إيفون هيلي الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن احتياجات القطاع هائلة خاصة وأن الأزمة الأخيرة جاءت بعد أربعة عشر عاما من الحصار الذي أعاد القطاع سنوات للوراء وأبطأ من جهود التنمية في غزة، كما أنه أفقد السكان أملهم بمستقبل أفضل." وأضافت "إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بإعادة البناء وإزالة الركام كركيزة أساسية ومتطلب أولي للإنطلاق نحو عملية البناء والانعاش".

بالإضافة الى التمويل المذكور أعلاه، قام الصندوق الياباني للمنح وبمبلغ 200 ألف دولار بتمويل مشروع حصر الأضرار في قطاع غزة والذي ينطلق اليوم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحصر أضرار البنية التحتية فقط في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية العامة والاجتماعية وغيرها، وهذا سيُمكن الأمم المتحدة وشركائها من تقييم احتياجات الانتاش وتصميم وتنفيذ التدخلات اللازمة.

وقالت تشيتوسي نوجوتشي مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة "أهل غزة صامدون، ولكن ظروفهم المعيشية تدهورت على مدى السنوات الماضية، وبينما كانوا يحاولون التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، أتى التصعيد ودمر آمالهم بتوفير حياة أفضل لهم ولعائلاتهم."

أخبار ذات صلة

اشتية: آلية إعادة إعمار غزة ستتغير بعد فتح معبر رفح والقضية الفلسطينية استعادت وهجها

اشتية: آلية إعادة إعمار غزة ستتغير بعد فتح معبر رفح والقضية الفلسطينية استعادت وهجها

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

الغرفة المشتركة: سيكون لنا كلمتنا إذا قرر العدو العودة بالأوضاع لما قبل 11 مايو

الغرفة المشتركة: سيكون لنا كلمتنا إذا قرر العدو العودة بالأوضاع لما قبل 11 مايو

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

منوعات

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

شاهد: بعد غياب سنوات.. &#34;الآنسة وردة&#34; تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: بعد غياب سنوات.. "الآنسة وردة" تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

عربي

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع