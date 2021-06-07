مباشر | لقاء مع رئيس الوزراء محمد اشتية

شؤون فلسطينية

اشتية: آلية إعادة إعمار غزة ستتغير بعد فتح معبر رفح والقضية الفلسطينية استعادت وهجها

اشتية: آلية إعادة إعمار غزة ستتغير بعد فتح معبر رفح والقضية الفلسطينية استعادت وهجها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.

وأوضح اشتية، في مقابلة مع الجزيرة، أن التصعيد الإسرائيلي في القدس، والعدوان على قطاع غزة، زادا من تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى أن إدارة فيسبوك أخبرته -في اجتماع عقده معها مؤخرا- بوجود 76 مليون مشاركة عبر وسم (هاشتاغ) "الشيخ جراح".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى ما زال مستمرا، وهو ما دفع حركة فتح للدعوة إلى النفير العام يوم الخميس المقبل.

وأضاف اشتية أن جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة ستخضع للتغيير، وأن الآلية التي وضعتها إسرائيل مع الأمم المتحدة لم تعد تعمل بعد إعادة فتح معبر رفح.

واتهم اشتية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة تعقيد جميع الملفات الفلسطينية -بما فيها الوضع في القدس وحرب غزة- لمصلحته الشخصية؛ بسبب رغبته في البقاء على سدة الحكم بعد إزاحته من قِبل تحالف إسرائيلي آخر.

وبشأن العلاقة مع واشنطن، قال اشتية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تختلف عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي خنقت الفلسطينيين، على حد قوله.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة داعمي الإرهاب.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في أن ينهي حوار القاهرة حالة الانقسام بين الضفة وغزة.

وبشأن المطالبات بمحاكمة إسرائيل، قال اشتية إن محكمة الجنايات الدولية ستحقق مع الأطراف كافة، معربا عن أمله في أن تحاسب مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في القدس وغزة.

 

أخبار ذات صلة

اليابان تمول عمليات إزالة الركام في قطاع غزة بثلاثة ملايين دولار

اليابان تمول عمليات إزالة الركام في قطاع غزة بثلاثة ملايين دولار

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

الغرفة المشتركة: سيكون لنا كلمتنا إذا قرر العدو العودة بالأوضاع لما قبل 11 مايو

الغرفة المشتركة: سيكون لنا كلمتنا إذا قرر العدو العودة بالأوضاع لما قبل 11 مايو

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

الاحتلال ينشئ غرفة استيطانية بالقرب من عين حلوة في الأغوار

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

منوعات

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

شاهد: بعد غياب سنوات.. &#34;الآنسة وردة&#34; تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: بعد غياب سنوات.. "الآنسة وردة" تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

عربي

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع