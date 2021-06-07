اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية بفلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مقر اقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، حيث بحث معه سبل دعم دولة قطر للعديد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة مشاريع المياه والطاقة في قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية د. رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.واطلع اشتية مدير عام الصندوق الكواري على المشاريع التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين او بتمويل ذاتي من الحكومة، كبرنامج البرمجة للشباب، ومشروع انشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، ومشروع توليد الكهرباء في المخيمات عن طريق الطاقة الشمسية، وانشاء أكاديمية فلسطين للطلبة الموهوبين، بالإضافة الى العديد من المشاريع التنموية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.وثمن رئيس الوزراء الدعم القطري لفلسطين في العديد من المشاريع خاصة في قطاع غزة، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون المشترك وإقامة مشاريع تنموية تساهم في تعزيز صمود المواطنين لا سيما في مدينة القدس وقطاع غزة.