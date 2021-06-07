الغرفة المشتركة: سيكون لنا كلمتنا إذا قرر العدو العودة بالأوضاع لما قبل 11 مايو

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا مشتركًا، حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الأهالي في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.وقالت الغرفة المشتركة في بيان وصل "دنيا الوطن: "لقد سطر شعبنا ومقاومته بكافة أطيافها ملحمةً بطوليةً في مواجهة العدو الصهيوني خلال معركة "سيف القدس"، وتمكن شعبنا بوحدته وتكاتفه وبوسائل المقاومة المختلفة من تمريغ أنف الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة".وأضافت: "لقد أخطأ العدو الجبان التقدير وظن أن البيئة مواتية لهكذا خطواتٍ رعناء غير محسوبة، ولكن جاء الرد صاعقًا، ولم يكن للمقاومة التي راكمت قوتها على مدار أعوامٍ من أجل القدس أن تقف مكتوفة الأيدي، فكانت نعم النصير والسند لهبة المقدسيين وحراك أهلنا في الضفة والداخل المحتل وجماهير أمتنا في كل مكان".وتابعت: "لقد فهم العدو أنّ للأقصى رجالًا لن يتوانوا عن الدفاع عن مقدساتهم مهما كلف ذلك من ثمن، ما اضطره لوقف عدوانه وجرّ ذيول الخيبة والهزيمة".وأكّدت الغرفة المشتركة، على أنّ قيادتها تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو ولن نسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا.وحيّت صمود شعبنا بكافة أطيافه وفي كافة أماكن تواجده الذي استطاع فرض إرادته على المحتل سابقًا، وهو قادر على إفشال كل مخططاته المستقبلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.ودعت جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو، وإشعال الأرض من تحت أقدامه بشتى الطرق، وعدم السماح له بتمرير مخططاته التهويدية والاستيطانية، وسيجدون مقاومتهم إلى جانبهم جاهزةً لإسنادهم في اللحظة المناسبة.