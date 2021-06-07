هبوط أول طائرة في أحدث مطار مصري

رام الله - دنيا الوطناستقبل مطار برنيس الدولي الجديد في مصر أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 60 راكبا حيث نظمت إدارة المطار استقبالا خاصا للطائرة.ووفق موقع (صدى البلد) فإنه يعد مطار برنيس من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.ويتكون "مطار برنيس الدولي" من "ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا و47 منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا و تم تصميم المطار في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية".وتعتبر برنيس "إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات".وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.