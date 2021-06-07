شؤون فلسطينية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، مؤسسات الجالية الفلسطينية في الساحة الأميركية على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وما يجري تحديدا في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وكافة الجهود الدولية والداخلية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا.

وعبٌر القواسمي عن فخر شعبنا بكل قواه الحية بالدور المميز والفاعل الذي قامت به مؤسسات الجالية الفلسطينية أثناء العدوان الغاشم، الذي أتى بجهد وتنسيق وعمل دؤوب استمر لسنوات، الأمر الذي أوصل الصوت الفلسطيني وروايته للشعب الأميركي ومؤسساته، الذي بات ضاغطا على صنّاع القرار في البيت الأبيض، وباتت الرواية الفلسطينية حاضرة بقوة.

وتناول اللقاء حوارا وطنيا وحدويا، ونقاشا عميقا، تناول كافة الجوانب السياسية والعلاقات الوطنية، ودور الجالية الفلسطينية وأهميته على الساحة الأهم في العالم.

هذا وقد حضر اللقاء حوالي 70 شخصية من قيادات المؤسسات للجالية الفلسطينية في الساحة الأميركية.

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