شؤون فلسطينية

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية خانيونس اليوم حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المواطن (أ/م) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل شقيقه المغدور بشير مهنا، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر بأن المدان قتل عمدا شقيقه بتاريخ 29/12/2001 بأن أعد العدة لذلك (مادة شاعلة بنزين-عصا) وما أن ظفر به أثناء تواجده في حانوته حتى سكب عليه المادة الشاعلة وقتله قصداُ محدثاً به إصابات وحروق في كافة جسده والمبينة بتقريرالصفة التشريحية والتي أودت لحياته.

وفي ذات السياق قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) حكمًا بالحبس المؤبد على مواطن أدين بتهمة قتل زوجته قصداً، حيث أدانت هيئة المحكمة المواطن (أ/ف) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل زوجته المغدورة صفاء شكشك، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وقد صدر الحكمين بعد عدة جلسات محاكمة تم خلالها سماع دفاع المتهم وبيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولكفاية الأدلة.

يذكر بأن المغدورة قتلت بتاريخ 09/02/2020 على يد زوجها بأن خنقها بواسطة حزام إلى أن فارقت الحياة وذلك بوجه غير مشروع.

من جهتها أيدت محكمة النقض بغزة حكماً بالحبس المؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن (شريف أبو حلول).

وكان المجني عليه قتل بتاريخ 14/06/2014 بواسطة سلاح ناري من نوع كلاشنكوف بشكل مخالف للقانون.

وتعتبر القضايا من قضايا القتل التي يسعى القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم ابقائها في سجلات المحاكم، وذلك ضمن سياسة القضاء المعتمدة للاستثمار بالحقوق والحريات وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي، والردع العام لمجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

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